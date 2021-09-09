شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن أوسيانو كروز المساعد الأول لـ كيروش فى منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة تعيين أوسيانو كروز مساعدا للبرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر فى المرحلة المقبلة.

واتفق كيروش مع اتحاد الكرة على استقدام 3 مدربين أجانب للعمل معه فى جهاز المنتخب، وهم مساعد له وهو أوسيانو كروز بجانب مخطط أحمال ومحلل أداء.

ونرصد فى هذا التقرير 7 معلومات عن أوسيانو كروز أول مساعدى كيروش فى منتخب مصر:

1- أوسيانو كروز برتغالي الجنسية، لعب في صفوف نادي ريال سوسيداد في الفترة من 1991 و1994.

2 - اعتزل أوسيانو كروز كرة القدم عام 1999 فى صفوف تولوز الفرنسي.

3- اتجه كروز للعمل كمعلق رياضى قبل أن يسلك مجال التدريب، من خلال منتخب شباب البرتغال تحت 21 عاما، ونادي سبورتنيج لشبونة.

4- خاض مع منتخب شباب البرتغال 12 مباراة، نجح في الفوز بـ5 وخسر في مثلها، وتعادل في لقاءين.

5- عمل مساعدا في سبورتنج لشبونة مع كيروش منذ مارس في عام 2011 حتى يونيو من العام ذاته، وبعدها عمل كمدرب مؤقت في فريق ليريا البرتغالي من مارس 2012 حتى يونيو 2012.

6- لم يترك كروز العمل مع كيروش خلال السنوات الماضية؛ حيث تواجد معه أيضًا في آخر محطة، وعمل مدربا مساعدا في منتخب كولومبيا من فبراير 2019 حتى ديسمبر 2020.

7- لم يعمل كروز مع أى فريق منذ ديسمبر 2020 ليعود للظهور رفقة الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة كارلوس كيروش.