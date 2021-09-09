شكرا لقرائتكم خبر عن عزومة كبدة لثلاثى الأهلى الجديد مع بداية التحضير للموسم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر ثلاثى الأهلى حسام حسن وأحمد عبد القادر وعمار حمدى فى أحد المطاعم الشهيرة، مع بداية فترة الإعداد للموسم المقبل والتى يستهلها الأهلى بخوض السوبر المصرى ثم استكمال مباريات بطولة كأس مصر.

وانضم حسام حسن للأهلى قادما من سموحة بينما عاد الثنائى المعار عمار حمدى وأحمد عبد اقادر لصفوف الأهلى بعد انتهاء إعارتهما إلى الاتحاد السكندرى وسموحة على الترتيب بنهاية الموسم الماضى، وبعد قرار الجهاز الفنى للأهلى قيدهما فى قائمة الموسم المقبل.

ويعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى اجتماعاً فى الثالثة عصر اليوم الخميس مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لحسم ترتيبات معسكر الإسكندرية الذى سيدخله المارد الأحمر استعداداً للارتباطات المقبلة بداية من مواجهة طلائع الجيش بالسوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى.

وتلقى النادى الأهلى خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصرى بمواعيد المباريات المتبقية فى مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجارى موعدا لمواجهة الأهلى أمام إنبى فى دور الـ16 فى تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.