شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: موسيمانى يحدد اللاعب الثالث من الأهلى فى صفقة حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة إنه فى انتظار قرار الجنوب الأفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الأهلى للحصول على اللاعب الثالث من الفريق الأحمر فى صفقة انتقال حسام حسن لاعب الفريق السكندرى إلى القلعة الحمراء، مشيراً إلى أن هذا اللاعب ليس من نجوم الأهلى فى هذا الموسم، لكن بالتأكيد سيكون من نجوم الكرة المصرية فى الموسم المقبل.

ونشر رئيس نادى سموحة على صفحته الشخصية "اللاعب الثالث في صفقة حسام حسن بجانب المبلغ المالى الذى حصلنا عليه مختلف على اللاعب بشكل كبير وفى انتظار موسيمانى ليقرر، هذا اللاعب ليس من نجوم الأهلي في هذا الموسم، لكن بالتأكيد حيكون من نجوم الكرة المصرية في الموسم القادم".



سموحة

وكان نادي سموحة قد أعلن سابقاً، في بيان له انتقال حسام حسن إلى الأهلي بشكل رسمي، ليكون رابع صفقات المارد الأحمر في الميركاتو الصيفي، وذكر نادي سموحة عبر حسابه على تويتر: "هدافنا التاريخي وقائدنا حسام حسن ينتقل إلى النادي الأهلي، نتمنى لك كل التوفيق في مسيرتك".

ومن ناحية أخرى حرص المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، على الاجتماع بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بقيادة الكابتن أحمد سامى، وذلك عقب العودة من الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب انتهاء مسابقة الدورى.

وقال "عامر" للجهاز الفنى واللاعبين: "سعداء بما تقدمونه من مستوى راق، وتشريف كرة القدم بنادى سموحة"، وأشاد بالقيادة الفنية للكابتن أحمد سامى.

وطالب "عامر" نجوم الموج الأزرق بضرورة المضى قدماً فى طريق النجاح، والسعى دائماً نحو تحقيق طموحات أعضاء ومحبى النادى، مؤكداً أن الجميع يقف مع الفريق من أجل الوصول للمراد وتحقيق الطموحات المرجوة.