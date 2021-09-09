شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب ميدو جابر عن الطلائع أمام الأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب ميدو جابر صانع ألعاب طلائع الجيش عن مباراة فريقه أمام الأهلى على لقب كأس السوبر المحلى، والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية بسبب الإصابة بشرخ فى الضلوع، حيث يحتاج اللاعب 15 يوماً للتعافى من الإصابة وبدء خوض برنامج تأهيلى، وبدأ فريق الطلائع استعداداته لانطلاق الموسم الجديد، حيث يواصل تدريباته بفترة الإعداد باستاد جهاز الرياضة، حيث من المقرر أن يخوض الفريق معسكر داخلى بجانب خوض عدة لقاءات ودية لتجهيز اللاعبين فنيا وبدنيا للمرحلة المقبلة، وضرب الطلائع موعدا مع الأهلى فى مباراة كأس السوبر المحلى، ويسعى خلالها الطلائع لتسجيل أول بطولة فى تاريخ النادى، خاصة أن الفريق كان قريبا من التتويج بكأس مصر بالنسخة الأخيرة لولا الخسارة من الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1-1.

وتعاقد الطلائع حتى الآن مع أربعة صفقات هم ميدو جابر لاعب سيراميكا والكونغولى كازاجى كاسونجو لاعب المصرى البورسعيدى ومحمد الصباحى لاعب الاتحاد السكندرى ومحمد جابر لاعب المصرى، وحسم مسئولو الطلائع الرباعى على سبيل الإعارة لمدة موسماً واحداً.

وأنهى الطلائع بطولة الدورى محتلا المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 42 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 12 مواجهة وسجل لاعبوه 41 هدفاً وتلقت شباكه 37 هدفًا.