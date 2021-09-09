شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة: عروض قوية لشراء 6 لاعبين من فريق كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة أن هناك إغراءات مالية كبيرة من أجل شراء أكثر من لاعب من سموحة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أنه يوجد 6 عروض قوية لشراء 6 لاعبين من الفريق الألول لكرة القدم.

وعلق فرج عامر على صفحته الشخصية على العروض التى تلقاها لاعبى الفريق، قائلاً "سموحة يتلقى 6 عروض قوية لشراء 6 لاعبين من فريق كرة القدم، ولا نستطيع أن نهد الفريق الذى أعددناه وكفاية فقدان 4 لاعبين كانوا نجوم الدورى العام هذا الموسم محمد عبد المنعم ، أحمد عبد القادر ، حسام حسن (الأهلى) ، مصطفى فتحى (الزمالك)، ولدينا مباراة مهمة جدا فى الكأس فى مواجهة بيراميدز، لا نستطيع أن نجارى الفرق الصاعدة فى أنفاقها ولكن اللاعبين يفضلوا أن ينضموا إلى سموحة ليضمنوا ظهورهم بأفضل صورة وصولهم إلى أعلى مستوى بدنى وفنى لهم، سموحة هى أفضل واجهة كروية تقدم أفضل لاعبى كرة قدم فى هذا الزمن".

وواصل رئيس نادى سموحة "إغراءات مالية كبيرة من أجل شراء أكثر من لاعب من سموحة، معادلة صعبة".



فرج عامر

ومن ناحية أخرى حرص المهندس محمد فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، على الاجتماع بالجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى بقيادة الكابتن أحمد سامى، وذلك عقب العودة من الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب انتهاء مسابقة الدورى.

وقال "عامر" للجهاز الفنى واللاعبين: "سعداء بما تقدمونه من مستوى راق، وتشريف كرة القدم بنادى سموحة"، وأشاد بالقيادة الفنية للكابتن أحمد سامى.

وطالب "عامر" نجوم الموج الأزرق بضرورة المضى قدماً فى طريق النجاح، والسعى دائماً نحو تحقيق طموحات أعضاء ومحبى النادى، مؤكداً أن الجميع يقف مع الفريق من أجل الوصول للمراد وتحقيق الطموحات المرجوة.