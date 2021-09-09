شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع سيد عبد الحفيظ وموسيمانى اليوم يحسم مصير معسكر الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى اجتماعاً فى الثالثة عصر اليوم الخميس مع الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق لحسم ترتيبات معسكر الإسكندرية الذى سيدخله المارد الأحمر استعداداً للارتباطات المقبلة بداية من مواجهة طلائع الجيش بالسوبر المحلى والمقرر لها 21 سبتمبر الجارى.

وتلقى النادى الأهلى خطابا رسميًا من اتحاد الكرة المصرى بمواعيد المباريات المتبقية فى مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجارى موعدا لمواجهة الأهلى أمام إنبى فى دور الـ16 فى تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

كما أكد اتحاد الكرة فى خطابه على أن الأهلى حال تخطيه عقبة إنبى فى دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز فى دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجارى على استاد السويس الجديد.

وحال تخطي الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائى يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

وأكد خطاب اتحاد الكرة على إقامة المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر يوم 19 أكتوبر المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.