شكرا لقرائتكم خبر عن كارلوس كيروش يصل القاهرة 15 سبتمبر لبدء مهمته مع منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر إلى القاهرة 15 سبتمبر الجارى لتوقيع العقود مع اتحاد الكرة وبدء مهمته رسميا مع منتخب مصر خلفا لحسام البدرى المدير الفنى السابق.

ويجهز الجهاز المعاون لمنتخب مصر ويضم ضياء السيد المدرب العام ومعه محمد شوقى المدرب المساعد وعصام الحضرى مدرب حراس المنتخب تقريرا شاملا عن المنتخب خلال الفترة الماضية، وارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة.

كما يجهز ضياء السيد تقريرا شاملا عن اللاعبين وتقديمه لكيروش الذى يصل القاهرة 15 سبتمبر الجارى.

وكشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة أن البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى الحالى لاتحاد الكرة، وراء ترشيح البرتغالى كارلوس كيروش لتدريب منتخب مصر.

وتابع المصدر أن فينجادا اعتذر في جلسته الودية مع مسئولى اتحاد الكرة عن العمل بالتدريب وتولى مهمة منتخب مصر ولو بشكل مؤقت وتفضيله العمل فقط في منصب مدير فني لاتحاد الكرة.

وأعلن اتحاد الكرة عن المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول وهو البرتغالى كارلوس كيروش ومعه ضياء السيد مدربًا عامًا ومحمد شوقي مدربا وعصام الحضري مدربا لحراس المرمى، على أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش مع بداية الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، على أن يصل كيروش نهاية الأسبوع المقبل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإداري و الطبي و الأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

واتفق البرتغالي كارلوس كيروش مع اتحاد الكرة على الوصول للقاهرة مطلع الأسبوع المقبل كما اتفق على تواجد 3 أجانب مساعدين له في الجهاز الفني لمنتخب مصر الذى تولى مهمة تدريب منتخب مصر.