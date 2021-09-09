شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا ينصح كيروش بالاعتماد على اللاعبين المحليين فى المنتخب.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نصح البرتغالى نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة مواطنه كارلوس كيروش المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر بالاعتماد على اللاعبين المحليين فى المنتخب خلال المرحلة المقبلة، والتى تشهد ارتباطات رسمية للفراعنة.

وطلب فينجادا من مواطنه كيروش التركيز مع لاعبى الدورى المصرى، خاصة أن اللاعبين المحترفين تواجههم صعوبات فى الانضمام لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة بسبب الإجراءات المتبعة فى أوروبا لمواجهة فيروس كورونا المستجد كما حدث فى المعسكر الأخير للفراعنة، لذا سيتجه كيروش للاعبى الدورى المصرى خوفا من ارتباك حساباته فى أى وقت بسبب اللاعبين المحترفين.

وأعلن اتحاد الكرة عن المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأول وهو البرتغالى كارلوس كيروش ومعه ضياء السيد مدربًا عامًا ومحمد شوقى مدربا وعصام الحضرى مدربا لحراس المرمى، على أن يصل القاهرة الجهاز المعاون لكيروش الأسبوع المقبل ويضم مساعدا أجنبيًا له ومحللًا للآداء وأخصائيًا للتأهيل، فيما سيتم استكمال الجهاز الإدارى والطبى والأجهزة المعاونة خلال الاجتماع المقبل.

واتفق البرتغالى كارلوس كيروش مع اتحاد الكرة على الوصول للقاهرة مطلع الأسبوع المقبل كما أتفق على تواجد 3 أجانب مساعدين له في الجهاز الفني لمنتخب مصر الذى تولى مهمة تدريب منتخب مصر.