شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. رمضان صبحى محير الجمهور فى شائعات الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الحيرة تسيطر على جمهور الكرة المصرية بشأن رمضان صبحى نجم فريق بيراميدز بسبب شائعات الرحيل عن صفوف الفريق السماوى و إهتمام نادى كبير بالحصول على خدماته .

أكد مسئولو نادى بيراميدز أن رمضان صبحى مستمر في صفوف السماوى ، ولن يرحل لانه من الاعمدة الأساسية التي لا يمكن التفريط فيها.

وكشف مصدر بنادى بيراميدز ان رمضان صبحى أحد نجوم الفريق ويعتمد عليها بشكل كبير في تحقيق طموحات إدارة السماوى ، خاصة وانه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة تجعله غير مقبول المساس به مهما كانت المغريات .

شارك رمضان صبحى مع بيراميدز فى 35 مباراة بإجمالى 2835 دقيقة لعب نجح خلالها فى تسجيل عشرة أهداف وصنع خمسة أخرى، ولم يحقق رمضان صبحي أي ألقاب منذ رحيله عن الأهلي وخلال تواجده ضمن تشكيلة فريق نادي بيراميدز.

وكان بيراميدز قد أعلن فى 7 سبتمبر 2020 ، تعاقده مع رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي، رسميًا من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، و تلقت جماهير النادي الأهلي صدمة كبرى، بعدما أعلن المارد الأحمر عبر موقعه الرسمي عن إغلاق ملف التعاقد مع رمضان صبحي، لاعب نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، والذي لعب موسم 2019-2020 معارًا إلى للأهلى.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب رمضان صبحى فى الصور التالية :