شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم ملف رحيل مروان محسن فى اجتماع اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مسئولو النادى الأهلى اجتماعاً، اليوم الخميس، مع مروان محسن مهاجم الفريق لحسم ملف رحيله عن القلعة الحمراء بشكل نهائى، ويستعد مروان محسن مهاجم الأهلى لإسدال الستار على رحلته مع القلعة الحمراء بعدما خرج من حسابات الجهاز الفنى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، بعدما فشل فى استغلال الفرص التى منحت له طوال الفترة الماضية فى صفوف النسور الحمر، ليصبح المهاجم الأخير فى ترتيب مهاجمى الأهلى خلف محمد شريف وحسام حسن وصلاح محسن.

وإجمالا لعب مروان محسن 112 مباراة مع الأهلى بإجمالى 5581 دقيقة لعب، سجل خلالها 23 هدفاً وصنع عشرة أهداف أخرى وتلقى 13 إنذارا، وتوج مروان محسن مع القلعة الحمراء بتسعة بطولات هى بطولة الدورى أربع مرات ودورى الأبطال الأفريقى مرتين وكأس مصر وكأس السوبر الأفريقى وكأس السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

بات مروان محسن مهاجم الأهلى هدفاً لأكثر من نادٍ فى الدورى المحلى بعدما تقرر رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجارى، حيث رحّب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير ألفنى للأهلى برحيل مروان محسن لعدم حاجة لفريق لجهوده خلال ألفترة المقبلة.

وتلقى مروان محسن عدة عروض من أندية محلية أبرزها من فيوتشر إف سى وفاركو والجونة وسيراميكا، ويفضل مروان محسن عروض أندية الشركات للابتعاد عن الأندية الجماهيرية، والتى تضع ضغوطا كبيرة على اللاعب الذى يرغب فى استعادة فورمته التهديفية بعيداً عن أى ضغوط.