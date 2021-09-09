شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني سر تراجع الأهلي عن ضم حارس مرمى فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع مسئولو النادي الأهلي عن فكرة ضم حارس مرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، رغم أنه كان هناك اتجاها للتعاقد مع حارس مرمى جديد لتدعيم هذا المركز في الميركاتو الصيفي الحالي، ولكن وجهة نظر بيتسو موسيماني المدير الفني في عدم الحاجة للتعاقد مع حارس جديد دفع الإدارة للتراجع عن تدعيم هذا المركز.

وتحفظ بيتسو موسيماني على فكرة ضم حارس مرمى جديد في الصيف الحالي، وطالب إدارة ناديه بصرف النظر عن التعاقد مع حارس جديد في ظل وجود الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير بخلاف الحارس الصاعد حمزة علاء، ويرى أن فريقه يمتلك 3 حراس من أفضل حراس المرمى في مصر، حيث أن الشناوي أفضل حارس في إفريقيا حاليا وعلي لطفي وشوبير من الحراس المميزين ولكن ينقصهم المشاركة في المباريات لإظهار قدراتهم الحقيقية.

وكانت إدارة الأهلي ترغب في التعاقد مع حارس مرمى جديد في الصيف الجاري لتحفيز الشناوي على تقديم مستويات قوية، لاسيما بعد الهفوات التي ارتكبها وكبدت الفريق الأحمر خسارة عدة نقاط، وكانت من ضمن الأسباب التي حرمت الأهلي من الاحتفاظ بدرع الدوري للمرة السادسة على التوالي والـ43 في تاريخه.