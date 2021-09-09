فرج عامر: في انتظار قرار موسيماني لتحديد "اللاعب الثالث" في صفقة حسام حسن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، أنه في انتظار قرار بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول بالنادي الأهلي، لتحديد "اللاعب الثالث" في صفقة بيع حسام حسن إلى الفريق الأحمر.

وكان الأهلي قد أعلن منذ أيام قليلة، تعاقده مع حسام حسن مهاجم سموحة لمدة 5 مواسم.

وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال عامر: "اللاعب الثالث في صفقة حسام حسن بجانب المبلغ المالي الذي حصلنا عليه مختلف عليه".

وأضاف: "في انتظار موسيماني ليقرر، هذا اللاعب ليس من نجوم الأهلي في هذا الموسم.. لكن بالتأكيد سيكون من نجوم الكرة المصرية في الموسم القادم".