تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد الفلاح - الخميس 9 سبتمبر 2021

تقام اليوم الخميس 9 سبتمبر/ أيلول 2021، عدة مباريات هامة في تصفيات كأس العالم "قطر 2022"، عن قارة أمريكا الجنوبية.



ومن المقرر أن تستكمل منافسات التصفيات في الأجندة الدولية لشهر سبتمبر الحالي، بمباريات الجولة العاشرة.

يواجه منتخب كولومبيا نظيره التشيلي في الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم، مساء في وقت متأخر من يوم الخميس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتبث المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 3 HD Premium.

يستضيف منتخب الأرجنتين بطل كوبا أمريكا نظيره البوليفي، ضمن مباريات الجولة ذاتها.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 9 سبتمبر 2021 والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 2:30 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف ليلا بتوقيت أبوظبي.

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 1 HD Premium.

يستعد المنتخب البرازيلي لمواصلة مشواره في تصفيات كأس العالم، بعد إلغاء مباراة الأرجنتين الماضية، حين يواجه بيرو.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 3:30 ليلا بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الرابعة والنصف بتوقيت أبوظبي

وتنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس beIN Sports 2 HD Premium.