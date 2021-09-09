شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسدد جزءا من مستحقات اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعي إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب لانهاء ملف مستحقات اللاعبين المتأخرة وكذلك مستحقات الموسم الجديد خلال الأيام المقبلة وتحديدا قبل انطلاق الموسم الجديد الذي يستهله الزمالك بمواجهة اسوان المقرر لها 2 أكتوبر المقبل ضمن مباريات الدور قبل النهائي لكأس مصر.

وتحاول إدارة الكرة اخماد ثورة اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد خاصة ان هناك مستحقات مالية متأخرة كثيرة للاعبين ما بين مستحقات شهرية ومكافات الفوز بالمباريات ومكافأة الدورى ، كما تحاول إدارة النادي احتواء ثورة الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون والتي اثارت ازمة مؤخرا بسبب عدم مساواة الجهاز الفني باللاعبين بشأن مكافات الموسم الماضي.

وتحاول إدارة النادي انهاء الملف قبل انطلاق الموسم الجديد لتوفير مناخ مستقر للاعبين للمنافسة علي البطولات خاصة ان اول مباراة للفريق في الدور قبل النهائي لكأس مصر وهي المباراة التي تعتبر بطولة لان الخسارة تعني خروج الزمالك من البطولة .

من ناحية أخرى تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون، عن صفقات النادي الجديدة، موضحا أن عمر كمال عبد الواحد الوافد من المصري لاعب مهم ويجيد اللعب في 4 مراكز، وسيساعد الفريق في الفترة المقبلة.

وأضاف المدير الفني أن اللاعب انتظم في تدريبات الفريق بعد إعلان الصفقة رسميا، وشدد على أن فريق الزمالك سيستفيد كثيرا من المرونة التكتيكية للاعب خلال الفترة المقبلة.

وعلق على صفقة محمود شبانة مدافع الفريق الجديد المنضم من أسوان قائلا: "لاعب جيد وصغير السن وسيكون له دور مع الفريق في الموسم المقبل".

فى سياق متصل، أكد كارتيرون أن جميع المباريات التي خاضها الفريق في الدوري الموسم المنقضي كانت صعبة، مضيفًا أنه لم يتأكد من فوز الفريق باللقب إلا بعد انتهاء لقاء الانتاج الحربي في الجولة قبل الأخيرة من منافسات البطولة.

وشدد المدير الفني أن هناك شعور داخلي ومؤشرات كان تدل على أن الزمالك يقترب من لقب الدوري مثل الفوز على فريقي طلائع الجيش والاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة.

وأوضح أن الزمالك يستحق لقب الدوري والفريق بذل مجهودا كبيرا في الدور الثاني، وخاصة آخر 7 أسابيع ليقتنص اللقب بعد منافسة شرسة مع الفريق المنافس.