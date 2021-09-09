ملف الأربعاء.. موعد انضمام ميكيسوني للأهلي.. وكارتيرون يكشف سبب رحيل بامبو

كارتيرون يجيب.. لماذا وافق على رحيل كريم بامبو عن الزمالك؟

مصدر لمصراوي: توقف المفاوضات بين الأهلي وجالاتا سراي لضم ديانج

هدف برايت يمنح بلجيكا الفوز على بيلاروس في تصفيات المونديال

زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات