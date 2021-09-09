ملف الأربعاء.. موعد انضمام ميكيسوني للأهلي.. وكارتيرون يكشف سبب رحيل بامبو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض في التقرير التالي أبرز أحداث يوم الأربعاء:
محمود شبانة: سأنتظر الفرصة للمشاركة مع نادي الزمالك
رسمياً.. البنك الأهلي يواصل صفقاته بضم يعقوبو
كرة طائرة.. مصر تخسر أمام كينيا للمرة الأولى ببطولة أفريقيا
إسبانيا تجتاز كوسوفو بثنائية.. واليونان تباغت السويد بتصفيات المونديال
عبدالحفيظ: جلسة الخميس لحسم قائمة الفريق.. ورفضنا عرض الحزم لضم الشحات
هدف برايت يمنح بلجيكا الفوز على بيلاروس في تصفيات المونديال
ألمانيا تكتسح أيسلندا برباعية وتعزز صدارتها للمجموعة العاشرة بتصفيات المونديال
عبدالحفيظ: 3 أسباب لخسارة الدوري.. ولن نقبل تكرار ضغط الموسم الماضي
"بسبب التجاوزات".. عبد الحفيظ يعلن التراجع عن تهنئة الزمالك
مران الأهلي.. جلسة موسيماني مع اللاعبين.. وانتظام الجدد والعائدين
مصدر لمصراوي: توقف المفاوضات بين الأهلي وجالاتا سراي لضم ديانج
كارتيرون يجيب.. لماذا وافق على رحيل كريم بامبو عن الزمالك؟
الخميس.. ميكيسوني ينتظم في تدريبات الأهلي
رسمياً.. فاركو يعلن ضم رامي صبري
كيروش بعيون صحفيي البرتغال: دفاعي.. وتخصص منتخبات.. وهذا سر إعجاب فيرجسون به