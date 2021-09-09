فان دايك يطمئن جماهير ليفربول بعد إصابته مع هولندا

قلل المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من مخاوف الإصابة قبل رحلة ليفربول إلى ليدز في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد، ليبعث برسالة مطمئنة لجماهير الريدز.

تعرض مدافع ليفربول لإصابة في آخر الدقائق خلال فوز هولندا في تصفيات كأس العالم 6-1 على تركيا مساء الثلاثاء.

وسقط قائد المنتخب الهولندي وهو يمسك كاحله بعد تدخل قوي من “خليل درفيس أوغلو” في مباراة تركيا في الوقت المحتسب بدل الضائع على ملعب أمستردام أرينا، ليعيد إلى جماهير ليفربول كابوس غيابه في الموسم الماضي.

وبدا اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا متألماً وهو مستلقي على الأرض، لكن بعد ذلك، قال فان دايك – الذي غاب عن غالبية الموسم الماضي بسبب إصابة في الرباط الصليبي الأمامي – لوسائل الإعلام المحلية إنه لا توجد مشكلة وأنه “تجاوزها بالفعل”.

لا يعتقد مدرب هولندا لويس فان جال أنه كان يجب إحراز هدف تركيا المتأخر، لكنه تحسر على اللعب “البطيء” من حارسه جوستين بيلو والمدافع ديفين رينش، موضحًا أن هذا هو سبب إصابة فان دايك “إصابة طفيفة”.

وقال فان جال “آخر هدف لم يكن من الممكن أن يحدث في رأيي، لكنها كانت كرة ناعمة من الظهير الأيمن”.

وأضاف “وبحسب القانون، فإن حارس المرمى، الذي لعب ثلاث مباريات رائعة، يرتكب خطأً، وهو أيضًا قام بتمريرة بطيئة. وهذا هو السبب في إصابة فيرجيل فان دايك بعض الشيء الآن.”

ومع ذلك، لم يشر فان دايك إلى التدخل على تويتر بعد المباراة، حيث قال “قائد فخور اليوم، أداء رائع من جميع النواحي. يا له من أجواء رائعة أيضًا! حان الوقت للعودة إلى ليفربول والاستعداد لأسبوعين صعبين في المستقبل”.