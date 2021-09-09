المغربي أحمد المسعودي يلحق بمواطنه حمزة مينديل في الدوري التركي

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التحق الدولي المغربي “أحمد المسعودي” بالدوري التركي الممتاز، ليزامل مواطنه حمزة مينديل في فريق غازي عنتاب التركي، قادماً من جرونينجين الهولندي.
ووقع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 26 عاماً لغاية 2024 مع غازي عنتاب، ليخوض تجربة جديدة في أوروبا بعد سنوات من الممارسة في بلد النشأة بلجيكا، والجارة هولندا.
ولعب المسعودي لعديد الأندية في الدوري البلجيكي الممتاز، ابرزها العملاق ستاندار لييج، قبل التوجه إلى هولندا لقضاء موسمين مع جرونيجن الذي شارك معه في 55 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة دولياً، مثل مسعودي الفئات العمرية للمنتخب البلجيكي، قبل أن يقرر تمثيل منتخب بلاده الأصلي المغرب، حيث شارك في مباراة واحدة مع أسود الأطلس حتى الآن في مباراة ودية أمام الأوروجواي يوم 28 مارس 2015، تحت قيادة بادو الزاكي.
صفقات غازي غنتاب التركي في الميركاتو الصيفي 2021
- المغربي أحمد المسعودي – قادم من جرونيجن الهولندي
- المغربي حمزة مينديل – قادم من شالكه الألماني
- الأوكراني فلاديسلاف كوبيلينسكي – قادم من يونيون تيتوس اللوكسمبورجي
- التركي علي آتيس – قادم من كيركلاريل سبور التركي
- التركي حسن يورتيسفن – بلدية نازيلي سبور التركي
- التركي شاغلار أكبابا – قادم من ايوب سبور التركي
- التركي دوغان اردوغان – قادم من ريزي سبور التركي
- التركي اكريم كيلساريسلام – قادم من هاتاي سبور التركي
- التركي بيركي جيربوز – قادم من أنقرة غوجو التركي
- اليوناني ستيليوس كيتسيو – قادم من أنقرة غوجو التركي
- التركي محمد ديمير – قادم من باشاك شيهير التركي
- البرازيلي جواو فيجويريدو – قادم من الوصل الإمارتي
- التركي ابراهيم بيلفان – قادم من انقرة جينكليربيرليغي التركي
- التشيكي انجيلو ساجال – قادم من دينزلي سبور التركي
- التركي راسب نياز – قادم من دينزلي سبور التركي
- الكازاخستاني ألكسندر ميركل – قادم من الفيصلي السعودي
- النرويجي تورجين بورفين – قادم من أنقرة غوجو التركي
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