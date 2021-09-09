المغربي أحمد المسعودي يلحق بمواطنه حمزة مينديل في الدوري التركي

التحق الدولي المغربي “أحمد المسعودي” بالدوري التركي الممتاز، ليزامل مواطنه حمزة مينديل في فريق غازي عنتاب التركي، قادماً من جرونينجين الهولندي.

ووقع لاعب خط الوسط البالغ من العمر 26 عاماً لغاية 2024 مع غازي عنتاب، ليخوض تجربة جديدة في أوروبا بعد سنوات من الممارسة في بلد النشأة بلجيكا، والجارة هولندا.

ولعب المسعودي لعديد الأندية في الدوري البلجيكي الممتاز، ابرزها العملاق ستاندار لييج، قبل التوجه إلى هولندا لقضاء موسمين مع جرونيجن الذي شارك معه في 55 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة دولياً، مثل مسعودي الفئات العمرية للمنتخب البلجيكي، قبل أن يقرر تمثيل منتخب بلاده الأصلي المغرب، حيث شارك في مباراة واحدة مع أسود الأطلس حتى الآن في مباراة ودية أمام الأوروجواي يوم 28 مارس 2015، تحت قيادة بادو الزاكي.

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