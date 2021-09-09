سوق الانتقالات المصري | هدف الزمالك في الميركاتو الصيفي 2021 ينتقل إلى الدوري التركي

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وقع الدولي المغربي يوسف آيت بناصر، هدف نادي الزمالك المصري في الميركاتو الصيفي 2021، في صفوف نادي أضنة سبور التركي لمدة موسمين قادماً من موناكو الفرنسي في صفقة انتقال حر.
وارتبط يوسف ايت بناصر ارتباطاً وثيقاً بالانتقال إلى الدوري المصري في الميركاتو الصيفي 2021، حيث أنه كان أحد خيارات باتريس كارتيرون لخلافة الدولي التونسي فرجاني ساسي في القلعة البيضاء وفقاً لتقارير إعلامية عديدة.
يعتبر البالغ من العمر 25 عاماً، منتوجاً خالصاً لنادي نانسي الفرنسي، حيث لعب في جميع فئات النادي السنية، وصولاً إلى الفريق الأول موسم 2015/2016، قبل التوقيع مع موناكو الفرنسي في الموسم التالي.
قرر فريق الإمارة الفرنسية بعدها، إعارته لنادي نانسي مجدداً في موسم 2016/2017، وفي الموسم التالي إلى نادي كان الفرنسي، كما خرج بنظام الاعارة من جديد، موسم 2018/2019 ليلعب مع العريق سانت ايتيان في فرنسا كذلك.
لم يستقر لاعب خط الوسط مع موناكو الفرنسي، ولعب موسم 2019/2020 مع نادي بوردو الفرنسي بنظام الإعارة، قبل العودة إلى ملعب لويس الثاني في موناكو في الموسم الماضي إلا أنه لم يقنع المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش ما دفعه للبحث عن إعادة اكتشاف نفسه في الدوري التركي الممتاز.
صفقات أضنا سبور التركي في الميركاتو الصيفي 2021
- المغربي يوسف ايت بناصر – قادم من موناكو الفرنسي
- الغاني صامويل تيتيه – قادم من سالزبورج النمساوي
- التركي أحميتان كوزيه – قادم من سامسون سبور التركي
- التركي أوزر صويلو – قادم من عثمانلي سبور التركي
- التركي روستو هانلي – قادم من فان سبور التركي
- التركي جيم اوزديمير – قادم من فتحية سبور التركي
- التركي صمد غايا – قادم من انقرة سبور التركي
- البنيني يوهان روش – قادم من روديز الفرنسي
- الهولندي توماس برونز – قادم من فيتيس الهولندي
- التركي قادر كيليس – قادم من اخيسار سبور التركي
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