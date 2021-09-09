ماذا قال كارلوس كيروش بعد تعيينه مدرباً جديداً لمنتخب مصر؟

تفاعل المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش مع خبر تعيينه مدرباً جديداً لمنتخب مصر بدلاً من المقال حسام البدري، وعبر على سعادته وامتنانه لاختياره لهذه المهمة من خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال مدرب ريال مدريد ومنتخب البرتغال السابق بعد إعلان الاتحاد المصري لكرة القدم تعيينه مديرًا فنيًا لمنتخب مصر بدلاً من المقال حسام البدري، أنه يتشرف بقيادة الفراعنة فى الفترة المقبلة.

وأضاف كارلوس كيروش “بكل فخر وامتنان وطموح، أقبل الدعوة المشرفة من اتحاد الكرة المصري لأكون مدرباً للمنتخب الوطني المصري لكرة القدم ”

وتابع الناخب الوطني المصري ” أود أن أعبر عن التزامي باستخدام أفضل ما لدي من خبرة ومعرفة لتحقيق أهداف وأحلام هذا البلد المرموق في كرة القدم مع مشجعيه الذين يتسمون بالحماس والتفاني الشديد. هيا بنا إلى المستقبل “.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن صباح الأربعاء 8 سبتمبر 2021 تعيين البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر خلفًا للمقال حسام البدري.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن الكادر التدريبي للمدرب كارلوس كيروش سيضم ضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

ومن المقرر أن يصل كيروش وجهازه المعاون إلى القاهرة مع بداية الأسبوع المقبل، من أجل إمضاء العقود وبداية الاستعداد لمواجهة ليبيا المصيرية في تصفيات كأس العالم 2022 شهر أكتوبر المقبل.