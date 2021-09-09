شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسابق الزمن لإنهاء ملف تمديد تعاقد معلول والسولية وصلاح محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق مسئولو النادي الأهلي الزمن لحسم ملف تجديد عقد الثلاثي علي معلول وعمرو السولية وصلاح محسن قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة وأن الفريق الأحمر لا ينشغل بأية ارتباطات في الوقت الحالي، وباتت الفرصة سانحة للتفاوض مع الثلاثي بشأن تجديد عقودهم ومد تعاقدهم مع القلعة الحمراء، لاسيما وأن عقدهم ينتهي مع الأهلي بنهاية الموسم المقبل، ويحق لهم التوقيع لأي نادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويترقب مسئولو الأهلي عودة الثلاثي معلول والسولية وصلاح محسن للتدريبات الجماعية بعد انتهاء الأجازة التي حصلوا عليها عقب الانتهاء من مباريات الاجندة الدولية من أجل التفاوض معهم حول مطالبهم المالية قبل تجديد عقودهم مع القلعة الحمراء وغلق هذا الملف، وعدم انشغال اللاعبين بالتفكير في ملف تجديد عقودهم مع الأهلي، باعتبار الوقت الحالي الفرصة السانحة لحسم هذا الملف قبل الإقدام على الارتباطات المقبلة.

وتوج عمرو السولية مع الأهلى بـ12 بطولة بواقع خمس بطولات للدوري الممتاز بجانب بطولتين لكأس مصر ومثلهم للسوبر المحلى بجانب لقبين لدوري أبطال أفريقيا 2020 و2021 والسوبر الأفريقى.

إجمالا.. خاض معلول مع الاهلى 165 لقاء، سجل 27 هدفا وصنع 50 آخرين، وحصد مع الفريق الأحمر على لقب الدورى المصرى 4 مرات، وعلى السوبر المصرى مرتين، وعلى كأس مصر مرتين والسوبر الأفريقى مرة، بجانب التتويج بدوري أبطال أفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية.