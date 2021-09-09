شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعود لاستئناف تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم، الخميس، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب انتهاء الموسم الكروى 2020 / 2021، والذى توج به فريق الزمالك.
ومن المنتظر أن يتجمع اللاعبون قبل انطلاق المران، على أن يعقد اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى جلسة مع اللاعبين والتحدث معهم عن خطة المرحلة المقبلة، مع خضوعهم لقياس أوزان.
ومنح تاكيس جونياس لاعبي الفريق راحة سلبية لالتقاط الأنفاس قبل العودة مجددا للتدريبات خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بعدم إقامة أي مباريات رسمية حتى يوم 21 سبتمبر الجاري.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قرر استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي .
فيما تقام مباراتي دور ال16 لكأس مصر ( الأهلي مع انبي وسموحة مع بيراميدز) يوم 25 سبتمبر، ومباراة دور ال8 بين الفائزين في المباراتين يوم 29 سبتمبر، على أن تقام مباراة الدور قبل النهائي بين الزمالك وأسوان يوم 2 أكتوبر والمباراة الأخرى بين الفائز في دور الثمانية مع بتروجيت يوم 3 أكتوبر.
فيما تقام المباراة النهائية للكأس يوم 19 أكتوبر .