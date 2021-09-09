شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعود لاستئناف تدريباته استعدادًا لمواجهة سموحة فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود اليوم، الخميس، فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز لاستئناف تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب انتهاء الموسم الكروى 2020 / 2021، والذى توج به فريق الزمالك.

ومن المنتظر أن يتجمع اللاعبون قبل انطلاق المران، على أن يعقد اليونانى تاكيس جونياس المدير الفنى جلسة مع اللاعبين والتحدث معهم عن خطة المرحلة المقبلة، مع خضوعهم لقياس أوزان.

ومنح تاكيس جونياس لاعبي الفريق راحة سلبية لالتقاط الأنفاس قبل العودة مجددا للتدريبات خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بعدم إقامة أي مباريات رسمية حتى يوم 21 سبتمبر الجاري.