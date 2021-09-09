إيطاليا تكتسح ليتوانيا وتعادل مثير لإنجلترا امام بولندا وبلجيكا تقترب من النهائيات

المنامة - ياسر ابراهيم - استعادت إيطاليا بطلة أوروبا نغمة الانتصارات بعد تعادلين متواضعين، باكتساحها ضيفتها ليتوانيا بخماسية نظيفة الاربعاء في إطار الجولة السادسة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة الى كأس العالم قطر 2022.

وجاءت عودة المنتخب الايطالي إلى المنافسات عقب فوزه بلقب بطولة أوروبا هذا الصيف غير مثالية، بعد أن سقط في فخ التعادل 1-1 أمام بلغاريا وسويسرا صفر-صفر تواليًا.



وبانتصاره الرابع في التصفيات، رفع المنتخب الايطالي رصيده الى 14 نقطة من ست مباريات في صدارة المجموعة الثالثة أمام سويسرا الثانية (8 من أربع مباريات) التي تعادلت سلبًا مع مضيفتها إيرلندا الشمالية.



وسجل مويز كين المعار إلى يوفنتوس من إيفرتون الانكليزي ثنائية (11 و29)، فيما أحرز إدغاراس أوتكوس هدفًا عكسيًا (14)، فيما سجل جانكومو راسبادوري (24) قبل أن يضيف جوفاني دي لورنتسو الخامس (54).



وعزز المنتخب الايطالي سلسلة مبارياته من دون خسارة إلى 37 بعد أن نجح في التعادل امام سويسرا الذي أضاع فيه لاعبه جورجينيو ركلة جزاء، بالانفراد بالرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية من دون هزيمة والذي كان يتشاركه (35) مع المنتخبين الإسباني (بين 2007 و2009) والبرازيلي (بين 1993 و1996).



وعززت إيطاليا تواجدها في صدارة المجموعة برصيد 14 نقطة، تليها سويسرا بـ8 نقاط، ثم إيرلندا الشمالية بـ5 نقاط، و بلغاريا رابعا بالرصيد نفسه، وأخيرا ليتوانيا من دون نقاط.





تعادل مثير بين إنكلترا وبولندا



وفي المجموعة السادسة، انتهت مواجهة المنتخب الإنكليزي أمام مضيفه منتخب بولندا بالتعادل 1-1، وسجل نجم توتنهام، هاري كاين هدف السبق لمنتخب الأسود الثلاثة في الدقيقة 72 ثم أدرك داميان سيمانسكي التعادل في الدقيقة 90+2.



وفي المجموعة ذاتها، تغلب منتخب المجر على ضيفه أندورا بهدفين لواحد، وحقق منتخب ألبانيا فوزا كبيرا على أرضه بعدما دك شباك سان مارينو برباعية نظيفة.



وبهذه النتائج، حافظت إنكلترا على صدارة الترتيب بـ16 نقطة، تليها ألبانيا بـ15 نقطة، وبولندا بـ11 نقطة، والمجر رابعا بـ10 نقاط، ثم أندورا بـ3 نقاط، وأخيرا سان مارينو من دون نقاط. -





المنتخب الألماني يحقق المطلوب



وفي المجموعة العاشرة، فاز المنتخب الألماني على مضيفه منتخب أيسلندا 4-صفر في ريكيافيك، وسجل سيرج غنابري (4) وأنتونيو روديغر (24) ولوروا سانيه (56) وتيمو فيرنر (88) الأهداف.



وهو الفوز الثالث تواليًا لألمانيا بقيادة فليك الذي استلم الإدارة الفنية للمانشافت خلفًا ليواكيم لوف.



وضربت الماكينات الألمانية بقوة في مبارياتها الثلاث الأولى بقيادة مدرب النادي البافاري السابق فليك. فبعدما استهلت المشوار بفوز خجول على ليشتنشتاين 2-صفر، أكرمت وفادة أرمينيا بنصف دزينة قبل أن تسحق أيسلندا برباعية نظيفة.



وعززت ألمانيا موقعها في الصدارة برصيد 15 نقطة، وتبتعد ألمانيا بفارق أربع نقاط عن مطاردتها المباشرة أرمينيا التي سقطت في فخ التعادل أمام ليشتنشتاين 1-1.



وفي المجموعة ذاتها تعادلت مقدونيا الشمالية مع رومانيا سلبًا.





إسبانيا تواصل صحوتها

وفي المجموعة الثانية، واصلت إسبانيا صحوتها بفوزها الصعب على مضيفتها كوسوفو 2-صفر، وسجل بابلو فورنالس (32) وفيران توريس (89) الهدفين.



وهو الفوز الثاني على التوالي لإسبانيا بعد خسارتها أمام السويد في الجولة الرابعة فعززت موقعها في صدارة المجموعة، برصيد 13 نقطة بفارق أربع نقاط أمام مطاردتها المباشرة السويد التي منيت بخسارتها الأولى في التصفيات عندما سقطت أمام مضيفتها اليونان 1-2.



وفي المجموعة ذاتها، أنعشت اليونان آمالها أقله في المنافسة على المركز الثاني عندما ألحقت بالسويد الخسارة الأولى في التصفيات 2-1 وأسدت خدمة إلى إسبانيا.



وسجل أناستاسيوس باكاسيتاس (62) وفانغيليس بافليديس (78) هدفي اليونان، ومهاجم الاتفاق السعودي روبن كوايسون (80) هدف السويد.



وتجمد رصيد السويد عند تسع نقاط من أربع مباريات، فيما رفعت اليونان رصيدها إلى ست نقاط في المركز الثالث بفارق نقطتين امام كوسوفو، وتضم المجموعة جورجيا صاحبة المركز الاخير برصيد نقطة واحدة.



بلجيكا تقترب من النهائيات

وفي المجموعة السادسة، اقتربت بلجيكا، ثالثة النسخة الأخيرة، من النهائيات بفوزها الثمين على مضيفتها بيلاروسيا 1-صفر الأربعاء في مدينة قازان الروسية في الجولة السادسة.



وسجل لاعب وسط ليستر سيتي الإنكليزي دينيس برايت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33.



وخاضت بلجيكا المباراة بتشكيلتها الرديفة حيث غاب أبرز عناصرها الأساسية في مقدمتهم القائد جناح ريال مدريد الإسباني إدين هازار وزميله في النادي الملكي حارس المرمى العملاق تيبو كورتوا وصانع ألعاب مانشستر سيتي الانكليزي كيفن دي بروين ولاعب وسط بوروسيا دورتموند الالماني أكسيل فيتسل والهداف مهاجم تشلسي الانكليزي روميلو لوكاكو.



وعززت بلجيكا موقعها في الصدارة برصيد 16 نقطة من أصل 18 ممكنة بفارق 13 نقطة عن أقرب مطارديها المنتخب التشيكي الذي حافظ على موقعه في الوصافة رغم غيابه عن هذه الجولة مستفيدًا من سقوط ويلز في فخ التعادل السلبي أمام ضيفتها إستونيا.



وبقيت ويلز ثالثة بفارق الاهداف خلف تشيكيا، وتجمد رصيد بيلاروسيا عند ثلاث نقاط في المركز الرابع، فيما كسبت إستونيا نقطتها الأولى في التصفيات.



المصدر: وكالات + بي إن سبورت