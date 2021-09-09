شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يمد الراحة للاعبى البنك الأهلى أربعة أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مد الراحة السلبية للاعبي الفريق أربعة أيام عقب إعلان إتحاد الكرة المصري عن موعد إنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022 وتقرر أن تكون ضربة البداية في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل ومن المقرر عودة الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل .
وكان فريق البنك الأهلي حصل على راحة سلبية عقب مباراة الزمالك في ختام مباريات الدوري بعد موسم يعد هو الأطول في تاريخ كرة القدم المصريه مما جعل خالد جلال المدير الفني للفريق مد فترة الراحة وتعديل برنامج الإعداد مما يتناسب مع موعد إنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.
و قرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى الاستغناء عن بعض اللاعبين، وذلك قبل بداء فترة الإعداد الجديدة استعدادا لبطولة الدورى المصرى الممتاز.
وجاءت قائمة المستبعدين لتضم كلا من أحمد شرويدة ومحمد عصام وبهاء مجدى ومحمد مجدى وعلى صابر، وينتظر وصول اللاعبين الأجانب لتحديد مصيرهم من البقاء أو الرحيل.
ونجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم على سبيل الإعارة.
وجاء ضم أسامة فيصل للبنك الأهلى بعد الاتفاق مع مسئولي نادي الزمالك، ويلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم المقبل.