شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يمد الراحة للاعبى البنك الأهلى أربعة أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر خالد جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي مد الراحة السلبية للاعبي الفريق أربعة أيام عقب إعلان إتحاد الكرة المصري عن موعد إنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022 وتقرر أن تكون ضربة البداية في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل ومن المقرر عودة الفريق للتدريبات يوم الأحد المقبل .

وكان فريق البنك الأهلي حصل على راحة سلبية عقب مباراة الزمالك في ختام مباريات الدوري بعد موسم يعد هو الأطول في تاريخ كرة القدم المصريه مما جعل خالد جلال المدير الفني للفريق مد فترة الراحة وتعديل برنامج الإعداد مما يتناسب مع موعد إنطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.