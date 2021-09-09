شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يفاوض أحمد حسن مكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولي غزل المحلة في مفاوضات مع أحمد حسن مكى مهاجم فريق المقاولون العرب عقب رحيلة عن ذئاب الجبل بشكل رسمي لدعم فريق الغزل الموسم المقبل في بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويعد أحمد حسن مكى من أقدم مهاجمى بطولة الدورى المصرى الممتاز، حيث لعب لعددة أندية الزمالك و حرس الحدود و المقاولون العرب و الجونة و سموحة ، الانتاج الحربى .

واستغنى نادي غزل المحلة عن 14 لاعبا استعدادًا للموسم الجديد 2021 -2022، واللاعبون هم: خالد كساب "توتا" قائد الفريق وفتحي مبروك وجلال العقدة وإسلام فؤاد ومحمد سامي ومحمد حمدان وخالد لطفي ومحمد البشبيشي وأحمد عادل ومعتز محب ومحمد مصطفى حموشة وخالد رسلان ومحمد كارم.

كما انتهت إعارة أحمد عيد و بدر موسى وأحمد حسن ومحمود صلاح.

قام على العباسى رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم بتفويض لجنة الكرة لفتح باب المفاوضات مع مسئولي الاهلى للتعاقد مع لاعبى الفريق الأحمر من مواليد 99 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .