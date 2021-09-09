شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يحتفل مع ابنته شهد بتوليه مدرب حراس المنتخب بـ"الشماريخ".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل السد العالى عصام الحضرى بتوليه مهمة تدريب حراس مرمى المنتخب المصرى مع ابنته "شهد"، بإطلاق الشماريخ، احتفالا بهذه المناسبة.

ونشرت شهد صورا وفيديو تحتفل فيه مع والدها الحضرى، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "ألف ألف مبروك يا سد يا عالى، ودايما من نجاح إلى نجاح، ومفرح قلوبنا يا أحسن مدرب حراس مرمى، وربنا يخليك لينا".



الحضرى وابنته شهد

وأبدى عصام الحضرى، مدرب حراس مرمى منتخب مصر، سعادة كبيرة بتعيينه فى الجهاز الفنى الجديد بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، مؤكدا أنه سعيد بوجوده فى تمثيل مصر مجددا بعدما مثلها لاعبا وجاء الوقت ليكون مدربا.





وقال الحضرى فى تصريحات لليوم السابع إن اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة نجحت فى اختيار مدرب كبير لقيادة المنتخب وهو البرتغالى كيروش صاحب التاريخ الطويل والخبرات فى قيادة البرتغالى ومانشستر وإيران، مع جهاز معاون يضم نجوما مثلوا بلادهم على أعلى المستويات.

وأضاف السد العالى أنه سيسعى مع زملائه على التكاتف لتحقيق آمال وأحلام الجماهير المصرية، موضحا أن مشوار التصفيات لكأس العالم ما زال طويلا، وفرص مصر كبيرة فى التأهل للمونديال.