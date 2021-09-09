عبدالحفيظ يرد على شيكابالا برسالة نارية.. ويسخر من تصريحات خالد الغندور (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

رد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، على تصريحات شيكابالا، نجم نادي الزمالك وقائد الفريق الأبيض، عقب تشكيكه في ألقاب الأهلي بالدوري المصري.

وقال عبدالحفيظ، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الأربعاء: «الأهلي في السنوات الـ10 الأخيرة لم يخسر أمام الزمالك في الدوري سوى مرتين، وليس مقبولاً أن يحاول البعض حرمان الأهلي من تاريخه».

وأتم: «البعض عندما لا يستطيع تحقيق الفوز يشكك فيه، والأهلي حقق 6 انتصارات في 9 مباريات ضد الزمالك منذ عام 2005 في دوري أبطال أفريقيا، وكل المباريات التي احتاج فيها الأهلي الانتصارات ضد الزمالك حدث ذلك».

كما سخر عبدالحفيظ، بشكل غير مباشر من تصريحات الإعلامي خالد الغندور، وباتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، وذلك عقب تصريحهما الشهير، بأن بطولة الدوري أقوى 200 مرة من دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبدالحفيظ: «مستعجب جدا من المروجين، بأن بطولة الدوري أهم من 200 أفريقيا».

وأشار عبدالحفيظ، إلى أن سلب لقب نادي القرن من القلعة الحمراء، ينعكس على الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الفريق المنافس يزرع في نفوس الأجيال القادمة أن هذا اللقب التاريخي حقه على غير الحقيقة.

وأضاف عبدالحفيظ، أن كل المباريات التي احتاج الأهلي فيها الفوز على نادي الزمالك حقق هذا الأمر، مضيفا أن الذي لم يقدر الزمالك عليه، يشكك فيه كما يحاول أن يشكك في نجاح الأهلي.

وتابع مدير الكرة: "ليس من الممكن أن تسلبني حق من حقوقي وتطلق كلمة نادي القرن"، مستدركا أن الازمة في الأجيال القادمة في هذا الأمر وخاصة حين تقول إن هناك حقا أخذ مني فالأجيال القادمة تتربي على هذا الخطأ.