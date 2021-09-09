شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمود شبانة: ابنى هيلعب للزمالك ولو بـ2 جنيه.. وانضمامه للأبيض كان حلم حياتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد طاهر، والد محمود شبانة، لاعب الزمالك الجديد، أنه رفض عرضا خياليا بمبلغ مالى كبير، بعد توقيع اللاعب للفريق الأبيض.

وقال والد اللاعب فى تصريحات لبرنامج زملكاوي، الذى يذاع على قناة الزمالك، إنه قال لنجله محمود إنه لن يترك النادى حتى وإن كان اللعب مقابل قليل من الجنيهات، مضيفا: "مش هتسيب الزمالك حتى لو هتلعب بـ2 جنيه".

وأضاف محمد طاهر أنه يعشق أساطير ورموز الزمالك مثل حسن شحاتة وفاروق جعفر وطه بصرى وعلى خليل وحمادة إمام، واختتم والد شبانة أن انضمام ابنه لنادى الزمالك كان حلم حياته، قائلا: "انضمام ابنى للزمالك كان حلم حياتى".