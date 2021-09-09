شكرا لقرائتكم خبر عن محمود شبانة: رفضت الأهلى وبيراميدز من أجل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود شبانة، لاعب الزمالك الجديد المنضم حديثا من فريق أسوان، أن رمضان السيد رشحه للانضمام لمنتخب 1995 عندما كان علاء ميهوب مديرا فنيا، ووقتها كان لاعبا فى صفوف بتروجت، وبالفعل زامل رمضان صبحى فى منتخب 95.

وكشف شبانة، فى تصريحات لقناة الزمالك، أنه وقع للفريق الأبيض لمدة 4 مواسم، وبعد ذلك تواصل الأهلى وبيراميدز مع أسوان لطلب التعاقد معه، إلا أن والده رفض التراجع عن الانتقال للزمالك والتوقيع لنادٍ آخر بمبلغ مالى كبير، قائلا: "رفضت الأهلى وبيراميدز من أجل الزمالك، وعندما علم والدى باهتمام الأهلى وبيراميدز قال لى هات شنطتك وتعالى لأنه يحب الزمالك".

وأضاف اللاعب أن المنافسة مع زملائه بخط الدفاع ستكون في مصلحة نادي الزمالك، لذلك سيجتهد فى التدريبات وينتظر المشاركة مع الفريق.

وتعاقد الزمالك مع محمود شبانة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، قادما من أسوان لتدعيم خط الدفاع بالفريق الأبيض.