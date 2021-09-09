شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: حسام حسن شقى كتير علشان يروح الأهلى ومصطفى فتحى لا مثيل له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، مدرب نادى سموحة، أن النادى السكندرى استطاع تعويض اللاعبين الراحلين بصفقات قوية وأفريقية، ومصطفى فتحى لا مثيل له وشخصية أحمد عبد القادر تناسب النادى الأهلى.

وقال أحمد سامى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حسام حسن إضافة كبيرة للأهلى وشقى كتير علشان يروح الأهلى، واللعب للأهلى مش سهل، هو مهاجم موهوب وهيكون أساسى فى الأهلى والمنتخب".

وأضاف مدرب سموحة: "سيكون توظيف مصطفى فتحى في الزمالك عاملا مهما في تألقه من عدمه، وكان نفسه يكمل مع الفريق لأنه كان مرتاح معانا وبيلعب زى ما هو عاوز ومش لازم يرجع يدافع في كل الملعب".

وتابع أحمد سامى: "مصطفى فتحى يجيد في الجانب الهجومى ويحتاج للحرية من أجل التألق، وهو لاعب لا مثيل له في الدورى المصرى".

وأوضح: "أحمد عبد القادر من أسرع اللاعبين في مصر بدون كرة ومهارى جدا ولديه شخصية تناسب النادى الأهلى، ولو المدرب مش هيلعبه لازم يخرجه يلعب لأن اللعب هيخليه لاعب كبير جدا".

وأضاف مدرب سموحة: "سموحة عوض اللاعبين الراحلين بصفقات قوية من أفريقيا ولدينا سقف في التعاقدات بنادى سموحة، والأرقام التي نسمع عنها كارثية".

وتابع: "أحمد رمضان بيكهام لاعب هادئ ومميز وإضافة كبيرة لسموحة، وهو من نوعية اللاعبين التي تتمتع بالذكاء وهم المفضلين لى ويجيد اللعب في أكثر من مركز".

وأوضح أحمد سامى: "من حق سموحة المشاركة في البطولة العربية تعويضا عن حرمانه من المشاركة في الكونفدرالية".