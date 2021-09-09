شكرا لقرائتكم خبر عن سيد عبد الحفيظ: هدخل الجنة بسبب طارق يحيى.. والغندور متخيل إنه مثلى الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سيد عبد الحفيظ: "إن خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، يتخيل أنه مثلى الأعلى، ودائماً يتحدث عنى وينتقدنى".

وأضاف عبد الحفيظ: "الفريق المنافس لا يفهم شعار الأهلى فوق الجميع، وعندما أقوم بعمل بحث عن اسمى أجد نقد الغندور لى، رغم أنى لا أتابع قناة الزمالك".

وأكد عبد الحفيظ: "فيما يخص طارق يحيى فسوف أدخل الجنة بسببه، فلقد تم سبى مرارا وتكرارا فى وجوده، رغم أنى منعت جماهير الأهلى من الاعتداء عليه فى عهد جوزيه".

وكشف عبد الحفيظ أنه لم يكن يجب أن يتم الموافقة على تأجيل مباريات الأهلى، لأن هذا كان بمثابة الانتحار الكروى، فلم نر من قبل أن يلعب فريق المباريات كل 48 ساعة، حتى فى الدوريات الأجنبية".