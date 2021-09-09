شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة موسيمانى لإظهار قوة الأهلى فى لعبة "البدلاء" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الموسم المقبل سيشهد صراع خفي داخل جدران النادي الأهلي وسيكون بطله "دكة البدلاء" حيث خطط الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الأحمر أن يكون البدلاء هم سر قوة الأهلى بعد تدعيم الفريق بصفقات قوية على رأسها الثنائي لويس ميكيسوني من سيمبا التنزانى، وأيضا بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي والثنائي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر بعد إلحاح وإصرار من المدرب الجنوب أفريقي.

وأعلن موسيماني في وقتا سابق بشكل صريح إنه يريد التعاقد مع لاعبين من اختياره لتطبيق فلسفته وطريقة لعبه التي يجيدها مع الأهلي لذلك سيضمن الثنائي ميكيسوني وبيرسي تاو مكانا أساسيا في تشكيل الأهلي وهو ما قد يأتي على حساب نجوم لمعت فى تشكيلة المارد الاحمر بالموسم الماضى مثل حسين الشحات ومحمود كهربا .

موسيماني بكل تأكيد تعلم الدرس جيدا في الموسم الماضي بعدما خسر بطولة الدوري فى الامتار الاخيرة بعد خطته بالاعتماد على تشكيل شبه ثابت في مباريات الموسم وهو ما أدى إلى معاناة الفريق بشدة من حالة إجهاد في المباريات الأخيرة ولذلك سيمنح الفرصة للعديد من اللاعبين للمشاركة حيث سيقوم بتجهيز الاساسين والبدلاء ليكونوا جاهزين للتواجد فى أى وقت من عمر المباريات المقبلة.

موسيماني الذي تولى تدريب الأهلي في أكتوبر من العام الماضي نجح في قيادة الفريق الأحمر للتتويج ببطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي وكأس مصر بالإضافة للفوز بالميدالية البرونزية لمونديال كأس العالم للأندية.

بيتسو أشار في أكثر من تصريح سابق له أنه يفتقد للحلول الفردية ويحتاج لصفقات معينة تمكنه من تقديم كرة قدم ممتعة وهجومية رفقة المارد الأحمر، وهو الأمر الذي يبدو أنه اقترب من التحقق.

وأعلن المارد الأحمر التعاقد مع كريم فؤاد لاعب نادى نجوم المستقبل الذى يلعب فى مركز المدافع الأيمن، كما يجيد اللعب فى مركز المدافع الأيسر، ويجيد التقدم ولعب الكرات العرضية، وكانت الصفقة الثانية متمثلة فى لاعب سيمبا التنزاني السابق الجناح المهاجم وصاحب الجنسية الموزمبيقية لويس ماكسيوني، والذى تألق خلال تصفيات بطولة أفريقيا الماضية وتمكن من إحراز هدف أكثر من رائع في شباك محمد الشناوي فى المباراة التي انتهت بفوز سيمبا على الأهلي بهدف دون مقابل.

وكانت الصفقة الثالثة للأهلي والتى تم الإعلان عنها في نفس اليوم الذى تم الإعلان فيه عن الصفقتين السابقتين، وهو اللاعب الجنوب الأفريقي لاعب نادى برايتون الإنجليزى بيرسي تاو، وأكمل مسئولو النادي الأهلي خطة تدعيم الفريق بالصفقة الرابعة التي كانت مفاجأة للجميع وهي المهاجم حسام حسن لاعب نادى سموحة والذى كان قاب قوسين من التعاقد مع الغريم التقليدي للنادي الأهلي وهو نادى الزمالك، لكن نجح مدير التعاقدات في النادي الأهلي أمير توفيق فى خطف اللاعب فى اللحظات الأخيرة فى صفقة قوية لتدعيم هجوم المارد الأحمر، كما أعلن الاهلى عودة عمار حمدى وأحمد عبد القادر من الاعارة فيما تم اعارة الوافد الجديد مصطفى البدرى لصفوف فيوتشر اف سى لمدة موسمين.