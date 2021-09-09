شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يتعاقد رسميا مع الغانى إسحاق يعقوبو لمدة 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى، برئاسة اللواء أشرف نصار، فى التعاقد مع الغانى إسحاق يعقوبو لاعب وادى دجله السابق بعقد ممتد لمدة ثلاثة سنوات، ويلعب يعقوبو فى مركز الظهير الأيسر فى صفقة قوية تضاف إلى الصفقات الجديدة استعدادا للموسم المقبل.

وقرر الجهاز الفني لفريق البنك الأهلى، بقيادة خالد جلال، الاستغناء عن بعض اللاعبين، وذلك قبل بداء فترة الإعداد الجديدة استعدادا لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة المستبعدين لتضم كلا من أحمد شرويدة ومحمد عصام وبهاء مجدى ومحمد مجدى وعلى صابر، وينتظر وصول اللاعبين الأجانب لتحديد مصيرهم من البقاء أو الرحيل.

ونجحت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار في ضم أسامة فيصل لاعب نادي الزمالك موسم على سبيل الإعارة.

وجاء ضم أسامة فيصل للبنك الأهلى بعد الاتفاق مع مسئولي نادي الزمالك، ويلعب أسامة فيصل في مركز رأس الحربة ليكون إضافة قوية لخط هجوم فريق البنك الأهلي الموسم المقبل.