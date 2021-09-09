شكرا لقرائتكم خبر عن شورت وفانلة ونضارة.. حسين الشحات فى "فسحة" قبل العودة لتدريبات الأهلى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استغل النجم حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر، الإجازة التى منحها الجهاز الفنى للأهلى للاعبيه الدوليين، عقب انتهاء الجولة الأولى من مباريات الفراعنة خلال التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، التى فاز فيها المنتخب على أنجولا، بهدف نظيف، ثم التعادل الإيجابى 1/1 مع الجابون.



حسين الشحات

ونشر الشحات، عبر حسابه على إنستجرام، خلال تواجده فى إحدى الأماكن الساحلية، ولم يعلق عليها سوى بإيموشن القلوب الحمراء.



حسين الشحات

وكان الجهاز الفنى للنادى الأهلى حرص على الاطمئنان على لاعبه حسين الشحات بعد استبعاده من مواجهة المنتخب الوطنى أمام الجابون التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق بالجولة الثانية لتصفيات كأس العالم قطر 2022، حيث تأكد جهاز الأهلى من سلامة اللاعب وتعرضه فقط لإجهاد عضلى دون أي أصابة من شأنها أن تعوقه عن بداية الموسم مع المارد الأحمر.



حسين الشحات

واستأنف الأهلى تدريباته، مساء أمس الأربعاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، وذلك بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون بعد نهاية الدورى الممتاز الموسم الماضى.



حسين الشحات

وقبل انطلاق مران الأهلى عقد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين لمدة نصف ساعة، أعقبه محاضرة نظرية لمدة 15 دقيقة وذلك قبل خوض الفقرات التدريبية.



حسين الشحات

وبدأ الأهلى استعداداته اليوم للقاء السوبر المحلى لموسم 2019-2020 أمام طلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالى على استاد الجيش ببرج العرب فى تمام الساعة السابعة مساء.