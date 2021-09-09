شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: الأفضل للدورى الموسم المقبل بدون الدوليين وكيروش ينتمى لمدرسة عريقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامى، مدرب نادى سموحة، أن الحل لإقامة الدورى الموسم المقبل أن يقام بدون اللعب بالدوليين لإعادة المنظومة الرياضة للحياة بشكل طبيعى في السنوات المقبلة.

وقال أحمد سامى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الدورى في الموسم الماضى كان صعبا جدا على اللاعبين والمدربين، والحكم حرمنا من ركلتى جزاء في مواجهة مصر المقاصة الأخيرة".

وأضاف أحمد سامى: "سموحة استحق الخسارة من الزمالك والأهلى فقط في الدورى، وفرصتنا في الفوز بكأس مصر كانت كبيرة لو استكملت المسابقة بعد الدورى مباشرة، خاصة أنى فقد 6 لاعبين انتهت إعارتهم مع سموحة، وكان من الأفضل إلغاء كأس مصر هذا الموسم".

وعن مدرب المنتخب، قال: "المدرب البرتغالى كيروش مدرب كبير وينتمى لمدرسة كروية عريقة ويحتاج لمساعدة المدربين المصريين اللى معاه في الجهاز لتقديم المعلومات عن اللاعبين ويحتاج معسكر 10 أيام على الأقل في بداية أكتوبر قبل مواجهة ليبيا المصيرية المقبلة ولا بديل عن الفوز".

وأضاف أحمد سامى: "كيروش صاحب سجل متميز على مستوى الأندية والمنتخبات، واللعب بتحفظ أحد سمات المدرب البرتغالى ولكنه يصل إلى النتيجة التي يريدها، والتعاقد مع مدرب أجنبى صنع حالة من الارتياح بين الجميع".

وعن الدورى قال: "لكى يتم تعديل المواعيد لازم يكون الدورى مستمر حتى لو هيتلعب من غير الدوليين لارتباط المنتخب بكأس العرب وبطولة أفريقيا، أينعم هتيجى على بعض الأندية بس لازم قرارات حاسمة لتعيد للمنظومة حياتها الطبيعية، أما دورى المجموعتين أو الدور الواحد مرفوض".