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منتخب الطائرة يخسر من كينيا فى أول مشوار البطولة الأفريقية

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القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الأول بقيادة محمد اللقانى من نظيره الكينى بنتيجة 3/2، فى أول مشوار البطولة الأفريقية المقامة فى رواندا. 

 

وكان الاجتماع  الفنى لبطولة أفريقيا الذى أقيم يوم الإثنين الماضى أسفر عن وقوع منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بجانب المغربي تنزانيا وكينيا.

 

وغادرت بعثة منتخب رجال الكرة الطائرة الأول إلى رواندا مساء السبت الماضى، استعدادا لخوض المنافسات بعد تبين سلبية المسحات الخاصة بالكشف عن فيروس .

 

وأعلن محمد اللقانى، المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الطائرة، قائمة الفراعنة المتواجدة فى رواندا والتى تضم كلا من: أحمد يوسف وأحمد ضياء وأحمد سعيد ومصطفى دبشة ومحمد مصطفى لعبة وعبد الحليم عبو وعبد الرحمن سعودى ومحمد محسن ومحمد مجدى وهشام يسرى وأحمد فتحى وأشرف اللقانى ومحمد رضا ومحمد رمضان، حيث يرأس البعثة سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد. 

 

ويشارك المنتخب فى البطولة بدون خوض أى مباراة ودية خاصة فى ظل إلغاء معسكر روسيا، فضلا عن اعتذار 8 لاعبين من القوام الأساسى.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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