فينجادا: أوسيانو أول مساعدى كيروش فى تدريب منتخب مصر

شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: أوسيانو أول مساعدى كيروش فى تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف فينجادا، المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن المدرب أوسيانو ضمن ثلاث مساعدين للمدرب كارلوس كيروس فى تدريب منتخب مصر، حيث عمل معه منذ 10 سنوات فى مجال التدريب.
وأوضح فينجادا، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر لديها لاعبون أقوياء والدليل على ذلك الظهور القوى للمنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو الماضية، مشيرا إلى أن هدف المنتخب المصرى تحقيق البطولة الأفريقية القادمة والمقامة فى الكاميرون.
وأضاف فينجادا أنه رفض تدريب منتخب مصر بسبب احترامه لذاته وأن الاتفاق المسبق لقيادة اتحاد الكرة فقط، وأوضح فينجادا خلال تصريحات تليفزيونية أن البرتغالى كارلوس كيروش لديه سير ذاتية قوية بسبب المشاركة الدولية مع معظم منتخبات العالم وقيادة أكبر الأندية الأوروبية.
وأشار فينجادا إلى أنه عمل برفقة كيروش لمدة 10 سنوات فى قيادة منتخب البرتغال والبداية جاءت بمنتخب الشباب تحت 20 عاما، متمنيًا له التوفيق فى المرحلة المقبلة مع الفراعنة.
وكشف فينجادا أن البرتغالى كارلوس كيروش لديه خبرة كبيرة فى عالم التدريب ولم يحتاج الى المال ولكن بسبب العلاقة القوية التى تربط بينى وبين كيروش وافق على تدريب منتخب مصر.