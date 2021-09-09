شكرا لقرائتكم خبر عن فينجادا: أوسيانو أول مساعدى كيروش فى تدريب منتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف فينجادا، المدير الفنى للاتحاد المصرى لكرة القدم، أن المدرب أوسيانو ضمن ثلاث مساعدين للمدرب كارلوس كيروس فى تدريب منتخب مصر، حيث عمل معه منذ 10 سنوات فى مجال التدريب.

وأوضح فينجادا، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر لديها لاعبون أقوياء والدليل على ذلك الظهور القوى للمنتخب الأولمبى المصرى فى أولمبياد طوكيو الماضية، مشيرا إلى أن هدف المنتخب المصرى تحقيق البطولة الأفريقية القادمة والمقامة فى الكاميرون.