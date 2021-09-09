شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون: تلقيت عروضا بعد الفوز بالدورى مع الزمالك ورفضتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رفضه عروضا من بعض الأندية لتدريبها في الفترة الأخيرة، بعد فوزه مع الفريق الأبيض بلقب الدوري.
وقال المدير الفني في تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "رفضت عروضا في الفترة الأخيرة بسبب الزمالك، ودائما أتلقى عروضا من بعض الأندية، وهذا طبيعي بعد الفوز ببطولة الدوري مع القلعة البيضاء، وأرغب في الاستمرار مع الفريق لأطول فترة".
وأكد أنه لم يحسم اختيار بديل أحمد عبد المقصود مدرب الفريق الذي اعتذر عن عدم الاستمرار مع الفريق، قائلا: "لم أحسم بديل عبد المقصود، هناك بعض الأمور التي نسعى لحسمها أولا كملف الصفقات، والأمر لا يزال مبكرا لحسم ملف بديل عبد المقصود".
ويستعد الزمالك للقاء أسوان في الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر، والمقرر له يوم 2 أكتوبر المقبل باستاد السويس الجديد.