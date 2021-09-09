شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عثمان: فترة كورونا هدتنا والمنافسة فى بارالمبية طوكيو كانت صعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل برنامج "مساء دى أم سى"، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، عبر قناة "dmc"، بأبطال مصر في دورة الألعاب البارالمبية بعد حصولهم على ميداليات في رفع الأثقال.

من جانبه، قال البطل شريف عثمان، الحاصل على الميدالية الفضية في رفع الأثقال ببطولة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، إنه واجه صعوبات كثيرة قبل مشاركته لدرجة أنه لم يكن ليشارك في البطولة على الإطلاق، وتابع: "أصبت في الفقرات العنقية والعضلة الصدرية ومكنتش هروح".

وأضاف "عثمان"، خلال حواره بالبرنامج، أنه قبل انطلاق البطولة بشهر عاد للتمرين وهذا أمر لا يعد جيدا في عالم البطولات كون الاستعداد يحتاج إلى سنوات، وتابع:"فترة كورونا هدتنا كتير والمنافسة كانت صعبة ولكن الحمد الله".



وتابع: "رفعت 187 كيلو ولكن القواعد تقول إن من جسمه أقل في الوزن يتقدم على الآخر وعليه حصلت على الفضية ومنافسى حصل على الذهبية"، لافتاً إلى أن الحافز الأكبر لى ولكافة لاعبى المنتخب هو رفع علم مصر، كوننا لا نمثل أنفسنا في البطولات الدولية بل نمثل مصر.

وقال الكابتن محمود صبرى، الحاصل على فضية رفع الأثقال في وزن 72 كجم، في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، إن جائحة كورونا كانت عاملا سلبيا على كافة لاعبى المنتخب المصرى في رفع الأثقال، وتابع: "توقفنا 9 شهور، وعدنا للتدريب وبعد 3 شهور أصبت بكورونا وقعدت في البيت شهر وده رجعنى للصفر تانى ولكن الحمد الله ربنا كرمنى بالفضية"، لافتاً إلى أنها المشاركة الأولى له البارالمبية ولذلك كان متوترا جداً.

وقالت رحاب رضوان، الحاصلة على الميدالية الفضية فى منافسات وزن 50 كـجـم، فى دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، إنها كانت تشاهد الأبطال المصريين في رفع الأثقال وتمنت أن تكون مثلهم في أحد الأيام، وتابعت: "اللعبة ليست صعبة على السيدات بل ممتعة".

وأشارت "رحاب رضوان"، إلى أول بطولة جمهورية لها كانت خلال المرحلة الجامعية ورفعت خلالها 60 كيلو، وتابعت: "اشتغلت على نفسى بعد كدا حتى حصلت على العديد من البطولات، ودى تانى مرة أشارك في البطولة الأولمبية وأحصد بها ميداليات".