شكرا لقرائتكم خبر عن صفقات الأهلي الصيفية بنزعة "هجومية".. والخطوط الخلفية بدون تدعيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ركز مسئولو النادي الأهلي على الخط الأمامي في تدعيماته الصيفية للموسم الجديد، بعدما أبرم 5 صفقات جديدة وعودة المعارين وجميعهم في مراكز الخط الأمامي، وجاءت جميع الصفقات الحمراء بنزعة هجومية، لاسيما أن الخط الأمامي للأهلي على من نقص خاصة في مركز الجناحين.

وأبرم الأهلي 5 صفقات وهم ضم بيرسي تاو من برايتون الإنجليزي ولويس ميكيسوني من سيمبا التنزاني وحسام حسن من سموحة وكريم فؤاد من النجوم وأخيرا مصطفى البدري من الإنتاج الحربي، بخلاف عودة الثنائي المعار أحمد عبد القادر وعمار حمدي.

فيما لم يدعم الأهلي الخطوط الخلفية سوى يصفقة وحيدة وهي كريم فؤتد الظهير الأيمن، لاسيما مع وجود تخمة في خط الدفاع لوجود كلا من بدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير ومحمود متولي ورامي ربيعة وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني بخلاف أكرم توفيق الذي يجيد اللعب في الجبهة اليمنىـ ونفس الأمر بالنسبة لحراسة المرمى مع وجود الثلاثي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

واكتفي مسئولو النادي الأهلي بالصفقات الخمسة التي أبرمها النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث أغلق الجهاز الفني ملف الصفقات الجديدة بعد تلبية احتياجاته من الصفقات الجديدة وسد العجز في المراكز التي عانت من النقص في الموسم الماضي.

وكشف أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي في تصريحات تلفزيونية أن ناديه اكتفى بالصفقات التي تم إبرامها في الميركاتو الصيفي الحالي ، مؤكدا أن كل الصفقات كانت صعبة لكن بيرسي تاو كانت صعبة للغاية، ولكن ️المفاوضات مع برايتون وصلت لشهر ونصف تقريبًا وكان مطلوب مبلغ كبير جدًا في البداية، مضيفا أن إقناع اللاعب بترك إنجلترا والقدوم لمصر اتخذ وقتًا لكن موسيماني ساعدنا بصورة كبيرة في ذلك، ولكن في النهاية اللاعب فضل القدوم للأهلي رغم وجود عروض أخري من بينها من بلجيكا.

وفيما يخص ميكيسوني أكد أنه عمل مع موسيماني في صن داونز وتمت إعارته أكثر من مرة لكن اللاعب انتقل نهائيًا لسيمبا، و️اللاعب تطور كثيرًا فهو لاعب مميز جدًا وجعان كورة وهذا يظهر في طريقة اهدافه.

وقرر الجهاز الفني للأهلي عودة الثنائي أحمد عبد القادر وعمار حمدي بعد انتهاء إعارتهما إلى سموحة والاتحاد السكندري، ليتم قيدهما في قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد.

وجاءت جميع تععاقدات الأهلي الصيفية في مركز الهجوم سواء في أو رأس الحربة أو صانع الألعاب.

ورغم اهتمام الأهلي بالتعاقد مع حارس مرمى في الميركاتو الصيفي الحالي، إلا أنه تم إغلاق باب التعاقد مع حارس مرمى في الصيف الحالي بسبب مغالاة الأندية المالكة لحقوق التعاقد مع الحراس المستهدفين في مطالبهم المالية للتخلي عن لاعبيهم، وإعلان الجهاز الفني ثقته في الحراس الثلاثة الموجودين وهم محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.