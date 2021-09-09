محمود شبانة: سأنتظر الفرصة للمشاركة مع نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمود شبانة لاعب نادي الزمالك، أن رغبته كانت الانتقال إلى نادي القلعة البيضاء، مشيراً إلى أنه سينتظر فرصة المشاركة بشكل أساسي مع الفريق.

وقال شبانة في تصريحات عبر قناة الزمالك: "مدافعو نادي الزمالك لاعبين كبار جداً ولاعبين دوليين، وبالطبع أنا أتيت لنادي الزمالك لكي ألعب وليس لأجلس على مقاعد البدلاء".

وأضاف: "بالطبع سيكون هناك منافسة قوية مع عبد الغني ومحمود علاء والونش وهذا سيفيد النادي وسأنتظر الفرصة".

وأكمل: "لم أفكر في الذهاب لأي نادي غير نادي الزمالك، وقلت لرئيس نادي أسوان أنني احترم جميع العروض ولكن رغبتي هي الانتقال لنادي الزمالك".

واختتم شبانة: "رئيس نادي أسوان أبلغني أن هناك اهتمام من ناديي الأهلي وبيراميدز، ولكن كانت رغبتي الانتقال لنادي الزمالك".