كرة طائرة.. مصر تخسر أمام كينيا للمرة الأولى ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تعرض المنتخب المصري للكرة الطائرة لهزيمة تاريخية أمام كينيا في بطولة أفريقيا المقامة حاليا في رواندا.

وسقط منتخب مصر في فخ الهزيمة أمام كينيا بنتيجة 2-3، في إطار أولى مبارياته بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة المقامة حاليا في رواندا.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لمنتخب الطائرة المصري أمام كينيا في بطولة أفريقيا.

وتقدم منتخب مصر في المباراة بعد فوزه بالشوط الأول بنتيجة 25-19، لكن منتخب كينيا عاد للمباراة وفاز بالشوط الثاني بنتيجة 25-22.

ثم تقدم منتخب كينيا في المباراة بعد فوزه بالشوط الثالث بنتيجة 25-20، ليتقدم في المباراة بنتيجة 2-1، لكن منتخب مصر عادل النتيجة بعد فوزه بالشوط الرابع بنتيجة 25-18، لتصبح النتيجة 2-2 في المباراة.

ليتم اللجوء إلى شوط خامس حسمه المنتخب الكيني بنتيجة 15-12.

وبهذه النتيجة يحصد منتخب كينيا نقطتين، بينما يحصد منتخب مصر نقطة واحدة بعد الخسارة 2-3.

وضمن نفس المجموعة، تغلب منتخب المغرب على تنزانيا بنتيجة 3-0 في عدد الأشواط.

وبهذه النتائج، يتصدر منتخب المغرب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، وكينيا ثانيا بنقطتين، ومصر ثالثا بنقطة واحدة، وتنزانيا بدون أية نقاط.

ويلتقي منتخب مصر في الجولة الثانية مع تنزانيا غدا الخميس، على أن يختتم مبارياته في المجموعة بمواجهة منتخب المغرب.

ويتواجد المنتخبا المصري والكيني في المجموعة الرابعة التي تضم بجوارهما كلا من المغرب وتنزانيا.

وتنص لوائح المسابقة على تأهل صاحبي المركز الأول والثاني إلى دور الثمانية.

كما تنص لوائح المسابقة على منح الفائز بنتيجة 3-1 أو 3-0 ثلاث نقاط، ولا يحصل الخاسر بنفس النتيجة على أية نقطة، بينما يحصل الفائز بنتيجة 3-2 على نقطتين، بينما يحصل الخاسر بنتيجة 2-3 على نقطة واحدة.