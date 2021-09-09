إسبانيا تجتاز كوسوفو بثنائية.. واليونان تباغت السويد بتصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

عزز منتخب إسبانيا صدارته ترتيب المجموعة الثانية بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في قطر العام المقبل، بعدما حقق فوزا ثمينا 2 / صفر على مضيفه منتخب كوسوفو اليوم الأربعاء في الجولة السادسة للمجموعة، التي شهدت أيضا فوز منتخب اليوناني 2 / 1 على ضيفه منتخب السويد.

وأحكم منتخب إسبانيا قبضته على قمة المجموعة برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، متفوقا بفارق 4 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب السويد، الذي لعب 4 مباريات، فيما تقدم منتخب اليونان للمركز الثالث بست نقاط من 4 لقاءات أيضا، وحل منتخب كوسوفو في المركز الرابع بأربع نقاط من 5 مباريات، وتذيلت جورجيا الترتيب بنقطة واحدة من 5 لقاءات.

وأحرز بابلو فورنالس الهدف الأول لإسبانيا في الدقيقة 32، قبل أن يقضي فيران توريس على آمال كوسوفو في التعادل، بعدما أضاف الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 90.

وفي العاصمة اليونانية أثينا، أوقف منتخب اليونان البداية الرائعة لضيفه منتخب السويد، بعدما تغلب عليه 2 / 1، محققا انتصاره الأول في المجموعة.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يحرز انستاسيوس باكاسيتاس الهدف الأول لليونان في الدقيقة 62، فيما أضاف فانجيليس بافليديس الهدف الثاني في الدقيقة 78.

وأشعل روبين كايسون اللقاء من جديد، بعدما قلص الفارق بتسجيله هدفا للمنتخب السويدي في الدقيقة 80، ليحاول الفريق الضيف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء دون جدوى، ليتلقي منتخب (أحفاد الفايكنج) أول خسارة، عقب فوزه في جميع مبارياته الثلاث الأولى في المجموعة.