عبدالحفيظ: جلسة الخميس لحسم قائمة الفريق.. ورفضنا عرض الحزم لضم الشحات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، موقف الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني عن تفاصيل سوق الانتقالات، إضافة إلى موقف الأهلي من العروض التي حصل عليها اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وقال عبد الحفيظ في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "تعاقدنا مع الصفقات التي طلبها المدير الفني، بيرسي تاو، ولويس ميكيسوني، وتم التعاقد مع حسام حسن، واستعدنا عمار حمدي، وأحمد عبد القادر.. لن يكون هناك مشكلة في القائمة لأنه شبه مفتوحة، نعم مرتبطة بعدد لكن يوجد إمكانية الاستبدال".

وتابع: "الأقرب أننا لن نتعاقد مع لاعب أخر، لكن طلما هناك باب مفتوح للقيد فربما يحدث أي شيء في الفترة المقبلة يجعلنا نفكر في التعاقد مع اللاعب".

ورد على ما قيل أن التعاقد مع حسام حسن أتى لخطفه من الزمالك، قائلًا :"غير مقبول إطلاقا أن يقال أننا تعاقدنا مع 20 أو 25 مليون جنيه من أجل مضايقة نادي أخر، تعاقدنا مع حسام حسن لاعتبارات فنية، وفي النهاية لا يمكن أن يكون تركيزنا على شراء صفقات نادي أخر وانفاق كل هذه الأمور".

وأضاف: "هناك لاعبين أصحاب جماهيرية في بعض الأحيان النادي يقوم بالتعاقد معهم، وهذا الأمر يحدث في كل أندية العالم".

أما فيما يتعلق بوصول عروض لمحمد الشناوي، قال: "محمد الشناوي مستمر مع الأهلي ولن يكون هناك نية لرحيله.. الأساس هو استمرار كل لاعب هام مع الفريق، لكن هناك أحيانًا أرقام تأتي قوية للغاية فيجب أن يكون هناك ليونة في التعامل مع هذا الأمر".

وواصل: "لم يصلني شيء رسمي على الإطلاق من أجل محمد الشناوي، وهو هام للغاية ليس فقط بسبب مستواه لكن لأنه حارس أساسي، ولا يوجد مشكلة في حراسة المرمى داخل الأهلي، لكن يمكن أن يحدث تدعيم للمركز دون أن يكون هناك أي مشكلة".

وعن إمكانية رحيل مروان محسن، قال :"مروان محسن تعرض لضغوط في الفترة الماضية، ولن أخفي سرًا أنه هناك جلسة غدا (الخميس) سيتم خلالها حسم كافة الأمور المتعلقة بقائمة الفريق وليس مروان فقط".

ثم انتقل إلى جانب، أخر، قائلًا: "حسين الشحات حصل على عرض بالفعل من السعودية، لكن هو مؤثر للغاية مع الأهلي، وحقق بطولات عديدة ومنها الفوز بدوري أبطال إفريقيا مرتين، واللاعب مستمر مع الأهلي، ورفضنا عرض اعارته لأننا بحاجة إليه".

واختتم قائلًا: "أنا لا أقوم التعديل على برشلونة، لكن ليس من المقبول أن يقوم نادي مؤسسي في العالم ببناء مصيره على لاعب حتى لو كان ليونيل ميسي، هذا لن يجعله نادي مؤسسي".