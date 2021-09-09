هدف برايت يمنح بلجيكا الفوز على بيلاروس في تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ (د ب أ):

تغلب المنتخب البلجيكي على نظيره منتخب بيلاروس 1 /صفر، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من المجموعة الخامسة بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وسجل دينيس برايت الهدف الوحيد في المباراة للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 33.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 16 نقطة في المركز الأول بعد خوضه ست مباريات، فيما تجمد رصيد منتخب بيلاروس عند ثلاث نقاط في المركز الرابع (قبل الأخير).

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، خيم التعادل السلبي على مواجهة منتخب ويلز وضيفه منتخب استونيا.

ورفع منتخب ويلز رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، فيما حصد المنتخب الاستوني النقطة الأولى له في هذه المجموعة، محتلا بها المركز الخامس والأخير.