مدرب منتخب الناشئين لـ"يمن شباب نت": طموحنا عالي لتشريف اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - قال الكابتن قيس محمد صالح، مدرب المنتخب الوطني للناشئين، إن طموح منتخبنا عالي، بتشريف الكرة اليمنية، وتقديم مستوى مميز، يفرح 30 مليون يمني، في مشاركتنا القادمة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم.

وأكد، في تصريح لـ"يمن شباب نت"، "أن جاهزية المنتخب واستعداداته كبيرة، ونحن نقيم المعسكر الداخلي حالياً في مدينة سيئون عاصمة وادي وصحراء حضرموت، على ملعب استاد سيئون الأولمبي".

وأشار إلى أن المعسكر يأتي استعدادًا للمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم، والمقرر إقامتها بالعاصمة السعودية الرياض، في منتصف أكتوبر القادم، بمشاركة 11 منتخباً عربياً وأسيوياً" .

وأوضح، أن الاتحاد اليمني لكرة القدم، يعمل جاهداً على إقامة معسكر خارجي، وسيكون بإذن الله تعالى في الدمام، عقب الانتهاء من المعسكر الداخلي، والمقام حالياً في مدينة سيئون.

وأضاف مدرب منتخب الناشئين، أن "قيادة الاتحاد تعمل جاهدة على إقامة المباريات الوديّة مع أندية ومنتخبات خارجية، حتى يتمكن اللاعبين من الانسجام وكسب خبرة أكبر".

ويقيم حالياً الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين، معسكراً داخلياً بمدينة سيئون على فترتين صباحية ومسائية، يعقبه معسكر خارجي وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية، وذلك استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا لكرة القدم.