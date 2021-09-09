الامارات | اليابان تصرف النظر عن استضافة كأس العالم للأندية

شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تصرف النظر عن استضافة كأس العالم للأندية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صرف الاتحاد الياباني لكرة القدم النظر الأربعاء عن استضافة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بسبب القيود المفروضة جراء الأزمة الصحية في البلاد، وفق ما أفادت الصحافة اليابانية، أمس.

وكتبت وكالة «كيودو» نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أن «خطر زيادة عدد الإصابات وصعوبة جني الأرباح بسبب محدودية محتملة في عدد المتفرجين، أثرا على هذا القرار».

ووفقاً للوكالة نفسها، فإن الاتحاد الياباني يجري مناقشات مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذي يمكن أن يؤجل إلى أوائل عام 2022، المسابقة التي تجمع سنوياً الأندية الفائزة في الدوريات القارية الكبرى وممثلي الدولة المضيفة.

وقال متحدث باسم «فيفا» إنه «سيتم تحديد تفاصيل النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية عندما يحين الوقت».

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