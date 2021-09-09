الامارات | الأخضر السعودي «فرس رهان» المنتخبات العربية.. والأبيض يهدر النقاط السهلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر السعودي «فرس رهان» المنتخبات العربية.. والأبيض يهدر النقاط السهلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الثانية من مباريات المرحلة الثالثة لتصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022 تراجعاً في نتائج المنتخبات العربية، بعدما حققت فوزاً واحداً بتغلب السعودية على عمان بهدف دون رد، بينما شهدت الجولة الأولى فوز كل من السعودية على فيتنام بثلاثة أهداف مقابل هدف وعمان على اليابان بهدف دون رد.

وبات «الأخضر» فرس رهان المنتخبات العربية في تصفيات المونديال، بتصدر الفريق لائحة ترتيب المجموعة الثانية برصيد ست نقاط متساوياً بالرصيد نفسه مع منتخب أستراليا الذي يتفوق بفارق هدف، بينما كشفت نتائج المباريات الأخرى للمنتخبات العربية عن تعقد موقفهم بالمنافسة في بطاقات التأهل إلى كأس العالم.

ورغم أن المجموعة الأولى تضم أربعة منتخبات عربية، فإنها ابتعدت عن المركزين الأول والثاني، إذ تصدر منتخب إيران لائحة الترتيب برصيد ست نقاط بتغلبه في الجولة الأولى على سورية بهدف دون رد وفوزه في الجولة الثانية على العراق بثلاثة أهداف دون رد، بينما جاء في المركز الثاني كوريا الجنوبية الذي حقق فوزه الأول بتغلبه على منتخب لبنان بهدف دون رد. في المقابل، واصل المنتخب الوطني إهدار النقاط السهلة بتعادل أمام منتخب سورية بهدف لكل منهما، ومع لبنان من دون أهداف، ليحتل المنتخب الوطني المركز الثالث برصيد نقطتين، بينما أصيب منتخب العراق بخيبة أمل بعدما بدأ الفريق التصفيات بالحصول على نقطة ثمينة بالتعادل خارج أرضه أمام كوريا الجنوبية من دون أهداف، ولكن الخسارة على أرضه أمام إيران أبعدته إلى المركز السادس في لائحة الترتيب برصيد نقطة واحدة، أما منتخبا سورية ولبنان فتوقف رصيد كل منهما عند نقطة واحدة.

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