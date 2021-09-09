الامارات | ولي عهد الفجيرة يستقبل الفائز في بطولة الخليج للألعاب المائية

شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد الفجيرة يستقبل الفائز في بطولة الخليج للألعاب المائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، بمكتبه في الديوان الأميري، سباح منتخب الإمارات ونادي الفجيرة للفنون القتالية، حمد محمد آل علي، الفائز في بطولة الألعاب المائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبارك سموه للسبّاح البطل ولفريق نادي الفجيرة للفنون القتالية على الفوز، وما تم تحقيقه من نتائج مشرفة في البطولة، مشيراً إلى الدعم الذي يحظى به الرياضيون في الفجيرة، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، مؤكداً سموه دعمه لرياضة السباحة، وتشجيعه للناشئين والشباب على التدريب المستمر لتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، والمشاركة في البطولات المحلية والدولية. وأحرز السبّاح حمد محمد آل علي في الدورة الـ28 للبطولة، التي أقيمت في قطر، من 19 إلى 21 أغسطس الماضي، الميدالية الفضية في سباق 100 متر ظهر، والميدالية البرونزية في سباق 50 متر ظهر، ضمن الفئة العمرية 11-12 عاماً. وتوجّه اللاعب حمد محمد آل علي بالشكر والتقدير إلى سمو ولي عهد الفجيرة، على متابعته الدائمة وتشجيعه المستمر لأصحاب المواهب الرياضية من شباب الفجيرة، وتشجيعهم على مواصلة الجهود لتعزيز اسم دولة الإمارات في المجال الرياضي.

حضر اللقاء مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، سالم الزحمي، وعدد من إداريّي نادي الفجيرة للفنون القتالية.

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