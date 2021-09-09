الامارات | متفرقات.. «الشارقة الرياضية» تعود إلى ميادين المنافسات ببرنامج «ملاعبنا»

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. «الشارقة الرياضية» تعود إلى ميادين المنافسات ببرنامج «ملاعبنا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعود قناة الشارقة الرياضية، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، بجمهورها إلى ميادين المنافسات من خلال برنامج «ملاعبنا»، الذي يعرض أسبوعياً برفقة نخبة من الإعلاميين والضيوف.

وذكر بيان صحافي: «يرصد البرنامج، بالصوت والصورة، دوري أدنوك للمحترفين، وحصيلة المنافسات التي شهدها الدوري ويحللها، ويتابع عودة الجماهير الوفية للمدرجات، ليضع عشّاق الكرة الإماراتية في قلب الحدث برفقة الإعلاميين إبراهيم الزعابي، وخالد الحمادي، وعلي آل علي، ومحمد رمضان، وأحمد سلطان». ويستضيف البرنامج نخبة من الخبراء والمحللين أصحاب البصمة الكبيرة، مثل عيد باروت وجمال بوهندي ومحمد الكوس.

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