الامارات | متفرقات.. فتح باب التسجيل للمشاركة في «ترايثلون ياس»

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. فتح باب التسجيل للمشاركة في «ترايثلون ياس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت حلبة مرسى ياس عن فتح باب التسجيل أمام هواة الفعاليات الرياضية وسباقات الترايثلون، من مختلف مستويات اللياقة البدنية، للتسجيل في نسخة العام الجاري من ترايثلون ياس المقدم من أدنوك، وتستضيفه حلبة مرسى ياس يوم 15 الجاري.

وذكر بيان صحافي: «يستقبل المنظمون طلبات التسجيل ابتداءً من اليوم ولغاية يوم الثلاثاء المقبل، كما يفتح الحدث الباب لاستقبال الحضور والراغبين في تشجيع أصدقائهم وأفراد عائلتهم مجاناً، ويتعين على الحضور إبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق (الحصن)».

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